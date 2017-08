Wenn ein Fussballer gleichzeitig ein Angebot des FC Zürich und des FC Aarau vorliegen hat, scheint klar: Er geht zum FCZ. Super statt Challenge League, modernere Infrastruktur, mehr Lohn – die Zürcher sind den Aarauern in vielen Belangen überlegen.

Dessen ist sich auch Petar Misic bewusst. Doch als kurz vor der Unterschrift im Brügglifeld die Zürcher ihr Interesse beim Berater des Kroaten deponieren, lehnt Misic ab.

Mit der Begründung: «Von Kroatien aus ist der Schritt in die Super League zu gross. In Aarau habe ich weniger Druck und bessere Perspektiven auf Spielpraxis. Eine wichtige Rolle hat auch Trainer Marinko Jurendic gespielt: Nicht nur, weil er auch Kroate ist. Er hat mir in einem persönlichen Gespräch versichert, dass er mich unbedingt haben möchte und ich der Mannschaft helfen könne.»

Hilfe einer Trainerlegende

Ende Juli gab der FCA die Verpflichtung von Linksfuss Misic bekannt. Der Unterschrift gingen, so Sportchef Raimondo Ponte, zweimonatige Abklärungen voraus. Die Einladung zu einigen Probetagen in Aarau habe Misics Berater abgelehnt.

Ein Spieler mit Vergangenheit beim kroatischen Spitzenklub Dinamo Zagreb habe dies nicht nötig. «Das war ein kleines Problem. Bevor wir ausländische Spieler verpflichten, möchten wir sie gerne persönlich kennen lernen», so Ponte. Doch Misic bleibt der Wunschspieler. Was tun?

Ponte erinnert sich an Miroslav Blazevic. Die bosnische Trainerlegende, die in den 70er- und 80er-Jahren mehrere Schweizer Klubs und für ein Jahr sogar die Nationalmannschaft coachte. Ponte war bei GC Spieler unter Blazevic, bis heute ist der Kontakt nicht abgebrochen. Also bittet Ponte Blazevic, sich vor Ort ein Bild von Misic zu machen. «Miroslav vertraue ich blind. Als er schwärmte, war klar: Wir holen Misic.»

Keine Chance bei Zagreb

Kurios: Als wir Misic auf die Rolle von Blazevic bei seinem Transfer ansprechen, schaut er uns mit grossen Augen an. «Wirklich? Das wusste ich nicht! Eine grosse Ehre!» Vom Interesse aus Aarau habe er auf anderen Kanälen erfahren und dann nur noch ein Ziel gehabt: ab ins Brügglifeld.