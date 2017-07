Eine Viertelstunde ist seit dem Schlusspfiff vergangen. In den Reihen des FC Aarau ist der Jubel über den Ausgleich in letzter Minute abgeklungen und der Ernüchterung gewichen. Der Ernüchterung darüber, im Brügglifeld gegen ein bescheidenes Wil nur 2:2 gespielt zu haben. Und so stehen Trainer Jurendic, Sportchef Ponte, Präsident Schmid und Vize Geissberger etwas abseits im Kreis und diskutieren angeregt. Über das Resultat, das wegen des Leistungsabfalls nach der Pause, vor allem aber wegen krasser Eigenfehler zustande kam. Irgendwann ist die erste Analyse beendet und das Quartett kommt auf Massnahmen zu sprechen. Auf Nachfrage der «Aargauer Zeitung» lautet der eindeutige Tenor: Es braucht noch einen Transfer. Einen der Marke «Königstransfer».

Die Partie gegen Wil hat bestätigt: Die Ideen des neuen Trainers sind vielversprechend – mit gepflegtem Passspiel und Fokus auf den Flügeln sollen Torchancen kreiert werden. Doch es mangelt an Kreativität. Es fehlt ein Spielmacher. Der von Basel ausgeliehene Arxhend Cani hätte diese Qualitäten, doch der 19-Jährige ist zu jung, um diese Verantwortung alleine zu tragen. Der gesuchte Zehner muss also Erfahrung haben. Am besten in Form von vielen Einsätzen in der Super League.

Nun ist es so: Der Mister X, den Aarau sucht, ist nicht scharf auf die Challenge League. Noch liebäugelt er damit, in der Super League oder im Ausland unterzukommen. Das wird sich aber mit der Zeit ändern und spätestens dann will der FCA ein Bekenntnis, dass das Brügglifeld ein Dürfen und kein Müssen ist. Das zweite Problem: Mister X kostet. Wenn er bei einem Klub unter Vertrag ist, wird eine Ablösesumme fällig. Und ein gestandener Spielmacher hat sicher hohe Lohnforderungen. Das weiss man in Aarau und ist gewillt, das Portemonnaie zu öffnen. Geissberger: «Wir haben Zeit bis Ende August und warten auf eine günstige Gelegenheit. Aber klar: Qualität hat ihren Preis.»

Ein Spielmacher wird also kommen. Es gibt Kandidaten oder solche, die dies werden könnten (siehe unten). Aber: Bleibt es bei diesem einen Transfer? Braucht es nicht auch noch Personal in der Innenverteidigung? Marco Thaler, gegen Wil mit Verdacht auf Hirnerschütterung ausgewechselt, scheint mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Doch bleibt er verletzungsfrei? Oldie Garat ist eigentlich als Notnagel vorgesehen. Und hinter Stéphane Besle steht ein dickes Fragezeichen: Kommt er nochmals auf Touren? Ist er mit dem Kopf überhaupt noch Fussballer oder bei der beruflichen Zukunft als Polizist? Es wäre keine Überraschung, wenn auch noch ein Verteidiger kommt.

Dejan Janjatovic (25 Jahre alt, vereinslos, 0,5 Mio. Marktwert)