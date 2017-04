Symptomatisch dafür das erste Tor. In der 27. Minute bekommt Aarau einen Corner, der Ball fliegt in den Strafraum, wird geblockt und landet in den Füssen eines Wohlers. An und für sich eine ganz normale Szene. Doch die Wohler sehen, dass die Aarauer zu wenig Spieler zur Absicherung hinten belassen haben und reagieren blitzschnell. Nach einem Traumpass von Bicvic auf Schultz und dessen genialer Vorlage auf Pacar lupft dieser den Ball über Aarau-Goalie Pelloni ins Tor. Dass Wohlen in dieser Szene und nach einem Aarau-Corner in Überzahl agieren kann, ist unbegreiflich.

Aarau ohne Torchancen

Nach dem 0:1 bricht das Heimteam ein. Torchancen? Fehlanzeige. Die planlosen Angriffsversuche versanden, der FC Wohlen hat leichteres Spiel als gedacht. Und kann in der 38. Minute den nächsten Konter lancieren, an dessen Ende Aaraus Mehidic Wohlens von Niederhäusern im Strafraum von den Beinen holt – Penalty. Pacar läuft an und trifft zum 2:0.

Dass die Aarauer sich gefühlt wehrlos ihrem Schicksal ergeben, macht am meisten fassungslos.

Kein Stolz, kein Aufbäumen, kein Wachrüttler in Form eines harten Einsteigens gegen einen Wohler – nichts, nada, niente. Erst nach dem 0:3 durch Loosli, der eine Freistossflanke von Foschini einköpfelt, bieten sich dem FC Aarau Torchancen. In jener Phase also, in der das Spiel längst verloren und der Druck weg ist. Das sagt viel aus über den mentalen Zustand der Aarauer Mannschaft. Der starke Wohlen-Goalie Joël Kiassambua sorgt mit seinen Paraden dafür, dass es beim 3:0 bleibt.

Die Höchststrafe für die FCA-Profis erfolgt kurz vor Schlusspfiff, als die treusten Fans auf Höhe der Mittellinie das Stadion frühzeitig verlassen. Nicht mal Lust, die Spieler auszupfeifen, haben sie. Ein stiller Protest zwar, aber ein umso stärkeres Zeichen, mit dem die Hardcore-Supporter wohl sagen wollen: Eigentlich seid ihr, liebe Aarau-Spieler, uns gerade ziemlich egal!

Auf der anderen Seite kennt die Freude keine Grenzen. «Doppelte Siegesprämie», ruft Wohlen-Goalie Kiassambua durch den Kabinentrakt. Nach dieser Leistung lässt sich sagen: Den Bonus haben sich die Wohler Spieler und Trainer Francesco Gabriele mehr als verdient.

