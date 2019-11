Dreister Fahnenklau: «Dämliche Aktion der Lausbuben ist beschämend und ein klassisches Eigentor»

Sportlich wurde das 1.-Liga-­Derby zwischen dem FC ­Wohlen und Baden (2:2) den hohen Erwartungen nicht ganz gerecht. Sonst ging allerdings die Post ab. Unrühmlicher Höhepunkt: Zu Beginn der zweiten Halbzeit schlichen sich zwei Baden-Fans in den Sektor der 20 Wohlen-Anhänger. Eine gute Viertelstunde vor Schluss des Spiels ­erschienen die Zwei mit einer roten und einer schwarzen Mütze über ihren Gesichtern auf der Bild­fläche, klauten eine Fahne des FC Wohlen, rannten über das Spielfeld zurück in den Sektor mit den gut 50 Baden-Fans und brachten die Fahne in Sicherheit.

Der dreiste Fahnenklau ist in diesen Tagen sowohl beim FC Wohlen als auch beim FC Baden Gesprächsthema Nummer eins. Baden-Präsident Heinz Gassmann will nach dem Vorfall nicht zur Tagesordnung über­gehen und hat die Aufklärung zur Chefsache erklärt.

«Die dämliche Aktion der zwei ­Lausbuben ist einerseits ­beschämend, anderseits ein klassisches Eigentor», sagt er. «Ich verurteile die Aktion und werde in den nächsten Tagen ­alles unternehmen, um die ­Namen der zwei Übeltäter herauszufinden und die Fahne aufzutreiben.»

Der Verlust der Fahne als schmerzliche Erfahrung

Gassmann beschäftigt sich also höchst persönlich mit der Suche nach den Namen der zwei Täter und der Fahne. Er hatte in den vergangenen Tagen telefonische Kontakte mit drei Personen aus der Badener Fanszene.