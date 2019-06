Noch nie hat das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) einen so grossen Aufwand für das Eidgenössische Turnfest (ETF) betrieben, wie es das dieses Jahr in Aarau machen wird. Eröffnungs- und Schlussfeier übertrug man auch früher zum Teil live. An dieser Tradition hält man fest. Genauso wie man das Vereinsturnen live verfolgen kann. Weil es nicht nur eine grosse Tradition hat, sondern «in der Schweiz auch ein ausserordentlich hohes Niveau ausweist», wie SRF-Sportchef Roland Mägerle sagt.

Mägerle muss es wissen. Zwar hat er erst mit zehn Jahren angefangen, aber über die Jugi fand er selbst zum Kunstturnen. «In diesem Alter hören sie heute auf, wenn sie den Sprung nicht schaffen», scherzt Mägerle. 1984 in Winterthur nahm er als Turner am ETF teil, sieben Jahre später in Luzern ging er in den Leichtathletik-Wettbewerben an den Start. Danach war die Aktivkarriere für ihn beendet, den Turnsport, insbesondere den Spitzensport aber verfolgte er weiter aufmerksam.

Weniger Fussball, mehr neue Sportarten

Dieses Jahr wird das SRF erstmals die Kunstturnwettkämpfe vom ETF live übertragen. «Wir sind in Aarau dabei, weil dieser Wettbewerb auch für die Spitzenturner eine besondere Bedeutung hat. Einen Festsieg am Eidgenössischen kann man nur alle sechs Jahre holen, schon das macht es speziell», so Mägerle. Und das in einem ohnehin wichtigen Jahr für die Turner. Die WM steht noch an, die Olympiaqualifikation.

Zugleich hat das SRF dieses Jahr erstmals in der Live-Berichterstattung der Champions League abgebaut. Die Dienstagsspiele wurden nicht mehr im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt. Genauso wenig wie der Final der Königsklasse in Madrid. Investiert man das Geld der Sternen-Liga also ins Turnen? Mägerle bestreitet einen Zusammenhang. SRF fokussiere im Sport auf drei Dinge: Schweizer Athletinnen und Athleten, Sportveranstaltungen in der Schweiz und internationale Topevents.