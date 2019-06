Die erste Saisonhälfte der Oberentfelder war richtig stark. Sie konnten sich auf dem vierten Rang festsetzen und hatten es in den eigenen Händen, sich für das Final4-Turnier in Jona zu qualifizieren. Wegweisenden Charakter auf dem Weg ans Final4-Turnier hatte die Runde vom letzten Samstag. Dort duellierte sich das Team von Trainer Konrad «Koni» Keller nämlich mit der punktgleichen Equipe aus Rickenbach-Wilen und der direkt vor ihnen klassierten Mannschaft aus Neuendorf.

Doch statt weitere Punkte zu sammeln und den vierten Platz zu verteidigen, setzte es für die Oberentfelder am zweitletzten NLA-Spieltag zwei Niederlagen ab. In der ersten Partie des Tages trafen die Oberentfelder auf Neuendorf. Nach einem guten Start – den ersten Satz gewannen sie mit 11:9 – mussten sie sich in der Folge mit 1:3 geschlagen geben. Die Durchgänge zwei bis vier verloren sie allesamt mit dem Skore von 8:11.

Auf allen Positionen zu wenig

Im zweiten Spiel gegen die Aufsteiger aus Rickenbach-Wilen blieben die Oberentfelder dann gar ohne Satzgewinn. Nachdem sie das Hinspiel gegen denselben Gegner noch mit 3:2 gewinnen konnten, setzte es nun eine 0:3-Niederlage ab.

«Wir waren in beiden Partien dieser Runde einfach ein wenig schwächer als unsere Gegner. Bis auf den zweiten Satz gegen Rickenbach-Wilen konnten wir zwar in jedem Satz mithalten, aber es fehlten am Ende auf jeder Position fünf bis zehn Prozent, damit wir die Partien hätte gewinnen können», analysierte Trainer Konrad Keller.