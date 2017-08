Jurendics Erkenntnisse aus dem Kurztrip: «Echallens ist eine heissblütige Mannschaft, die gleichzeitig sehr solidarisch auftritt. Genauso emotional ist das Publikum. Wir stellen uns auf einen harten Cupfight ein.“ Bei Echallens steht seit diesem Sommer mit dem früheren Schweizer Nationalspieler Alexandre Comisetti ein Mann mit viel Erfahrung im Profibusiness an der Seitenlinie. Immerhin: Der gemäss Jurendic grosse Platz und der gute Zustand des Spielfeldes im «Centre Sportif 3 Sapins» dürften dem spielstärkeren FC Aarau entgegenkommen.

In Sachen Personal lässt sich Jurendic nicht in die Karten schauen: Erst kurzfristig wird entschieden, ob der 18-Jährige Lars Hunn im Tor steht oder angesichts der brenzligen Ausgangslage doch Stammgoalie Steven Deana für Sicherheit sorgen soll. Und: Es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass in Echallens nach wochenlanger Verletzungspause der Captain sein Comeback gibt: Das Abschlusstraining am Samstag hat Sandro Burki jedenfalls absolviert. Nun ist es die Entscheidung des Trainers, ob er Routinier Burki gegen die Amateure einsetzen will.