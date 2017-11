Halten Sie sich folgendes Bild vor Augen: Wenn am Montag, 27. November, das 17. Aargauer Kantonsderby zwischen dem FC Wohlen und dem FC Aarau stattfindet, laufen die Verwaltungsräte der Aarauer in speziellen Schuhen im Stadion Niedermatten ein. In Schuhen nämlich mit dem aufgedruckten Logo des FC Wohlen. Was wäre das für ein Bild!

Ein Bild, das Wunschdenken bleibt? Vielleicht – aber wer weiss!

Die Geschichte geht so: Der FC Wohlen braucht eine neue Flutlichtanlage mit mindestens 500 Lux Lichtstärke, um weiter in der Challenge League spielen zu dürfen. Das kostet. Im Freiamt geht man von mehr als 500 000 Franken aus. Also haben die findigen Köpfe der FCW-Klubführung die Gönnervereinigung «Fiat Lux – es werde Licht» ins Leben gerufen – angelehnt an die gleichnamige berühmte Sekte. Das Eintrittsgeld in die Gönnervereinigung beträgt 1000 Franken.

Als die Nachricht von «Fiat Lux» die Kantonshauptstadt erreicht, geschieht fast schon Wunderbares angesichts der vielen Reibereien zwischen den Alphatieren der beiden grössten Aargauer Fussballklubs in den vergangenen Jahren. Auf Anregung von Urs Bachmann beschliesst der Verwaltungsrat der FC Aarau AG: Tolle Aktion, dieses «Fiat Lux»! Auch wir spenden einen Tausender und solidarisieren uns mit dem FC Wohlen beim Überlebenskampf im Profifussball!

Angekündigte Revanche

Beim FC Wohlen sind sie begeistert über die Solidarität vom Verein aus der Hauptstadt. «Das ist eine feine Geste und zeigt, dass trotz all den Diskussionen das Wohl des Aargauer Profifussballs im Vordergrund steht», sagt Ehrenpräsident und Sportchef René Meier, das Pendant zu Sektenmutter Uriella bei der Wohler Ausgabe von «Fiat Lux».

Ehrensache, dass Meier sich bei Gelegenheit revanchieren wird. Er denkt dabei an die Finanzierung des neuen Stadions im Aarauer Torfeld Süd, bei dem jeder Rappen gebraucht wird. Und wie hoch wird die Spende sein? Meier: «Ist doch logisch: 1000 Franken!»