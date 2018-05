Die Handballer des STV Baden starten heute Samstag als Aussenseiter in die Aufstiegs-Playoffs gegen den RTV Basel. Trotzdem glauben die Badener an einen Aufstieg in die NLA. Und dies obwohl vermeintlich alle Vorteile auf Basler Seite liegen. Ob Badens Topspieler Josef Zuber mittun kann, entscheidet sich erst kurz vor Spielbeginn.