Am Donnerstag nimmt der Bulgare die Arbeit an jenem Ort auf, die ihn in den 1990er-Jahren zur Aarauer Legende gemacht hat. In der Meistersaison 1993 schoss er 19 Tore – so viele wie kein anderer in der Nationalliga A. Nach einem Abstecher zu Levski Sofia absolvierte Aleksandrov noch einige Saisons bei verschiedenen Schweizer Clubs, ehe er 2002 seine aktive Spielerkarriere beendete.