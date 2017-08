Vier sieglose Spiele in der Meisterschaft und das blamable Scheitern in der ersten Hauptrunde im Schweizer Cup beim 1.-Ligisten Echallens: Der Start des FC Aarau in die Saison 2017/18 ging so richtig in die Hosen. Was ist bloss los mit dem vermeintlichen Spitzenteam der Challenge League? Ein Grund für den schlechten Saisonstart ist das Verletzungspech. Das Fehlen von Teamstützen wie Captain Burki, Publikumsliebling Nganga, Abwehrchef Besle, Routinier Jäckle und Hoffnungsträger Cani wiegt schwer. Und der Schock über die neuerliche schwere Knieverletzung von Miguel Peralta sitzt tief.