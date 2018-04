Seit er im Profilager tätig ist, trainiert ihn der Italiener Simone D'Alessandri. Auch Davide Faraci selbst faustet seither unter italienischer Flagge. Selbst den Trainingsschwerpunkt hat er in die Agglomeration der Hauptstadt Rom verlagert, wo er spezifisch trainiert. «Weniger intensiv, aber länger», wie er erklärt.

Ja, die Dauer ist enorm wichtig, da er seit seinem Kategorienwechsel anders Kämpfen muss. War Faraci als Amateur stark darin, alles in drei Runden klar zu machen, muss er sich daran gewöhnen sich seine Kräfte auf zehn Runden einzuteilen. Deshalb das spezifische Training. Dennoch bestätigt Faraci: «Den eigenen Stil kann man nicht von heute auf morgen ändern»

Am Samstag wird Davide Faraci also in einem Kampf über zehn Runden Erfahrungen und im besten Fall auch Weltranglistenpunkte sammeln. Mit Sicherheit ist es ein guter Test, um sich auf sein nächstes Ziel vorzubereiten: Im Sommer soll der italienische Meistertitel her.