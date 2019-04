Etwas mehr als 200 Läuferinnen und Läufer haben sich bereits für den Aarauer Altstadtlauf vom 18. Mai angemeldet. Damit sind die Organisatoren um Vereinspräsident Kurt Röthlisberger zufrieden, auch wenn man knapp unter den Rekordzahlen vom Vorjahr liegt.

«Wegen des Eidgenössischen Turnfests mussten wir unseren Lauf von Mitte Juni auf Mitte Mai vorziehen. Dabei kommt es leider zu einigen Terminkollisionen mit anderen Laufsportevents, die wir nicht verhindern konnten. Wir rechnen daher damit, dass wir etwas weniger Läufer am Start begrüssen dürfen als beim letztjährigen Teilnehmerrekord», so Kurt Röthlisberger.

Trotzdem arbeiten die Organisatoren gemeinsam mit ihrem Helferteam mit Hochdruck daran, auch in diesem Jahr ein tolles Lauffest in der Aarauer Altstadt auf die Beine zu stellen. Dabei ist es den Verantwortlichen ein grosses Anliegen, dass der Aarauer Altstadtlauf ein Sportevent für alle ist. Aus diesem Grund wurde bereits bei den vergangenen Ausgaben zusätzlich zu den verschiedenen Einzel- und Stafettenkategorien für Kids und Erwachsene eine Kategorie für Läuferinnen und Läufer mit einem Handicap durchgeführt.

Projekt «UNIFIED»

«Wir freuen uns daher sehr, dass wir in diesem Jahr eine Kooperation mit dem Projekt «UNIFIED» eingehen konnten, um unsere Bemühungen für die Integration der Läuferinnen und Läufer mit einem Handicap weiter zu verstärken», sagt Röthlisberger. Das Projekt UNIFIED, das von Special Olympics Switzerland getragen wird, setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Beeinträchtigung am normalen Sportbetrieb teilnehmen können.

Auf diese Weise sollen sie beispielsweise in die regulären Vereins- und Trainingsstrukturen eingebunden werden oder sie sollen die Chance erhalten, in bestehende Sportveranstaltungen integriert zu werden – so wie am Aarauer Altstadtlauf, wo alle Teilnehmer in der Kategorie der Handicapierten aufgrund des 5-jährigen Jubiläums kostenlos starten dürfen.