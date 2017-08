Während der Pause des Heimspiels vom FC Aarau musste er mithelfen, Löcher auf dem Spielfeld zu stopfen. Und nach der Partie zählte er zur Putzequipe im Gästesektor. «In solchen Momenten habe ich davon geträumt, in der Startformation des FC Aarau spielen zu dürfen», sagt Hammerich. «Das war mein sehnlichster Wunsch.

Zwei Augenblicke, zwei Momentaufnahmen mit Mats Hammerich im Brügglifeld: Der erste Augenblick liegt schon drei Jahre zurück. Der Junior vom Team Aargau U16 war damals zusammen mit seinen Teamkollegen verantwortlich für das Verteilen und Versorgen der Sitz-Kissen auf der Haupttribüne. Während der Pause des Heimspiels vom FC Aarau musste er mithelfen, Löcher auf dem Spielfeld zu stopfen. Und nach der Partie zählte er zur Putzequipe im Gästesektor. Dazwischen schaute sich das Talent das Geschehen auf dem grünen Rasen an und beobachtete vor allem die FCA-Spieler.

Der zweite Augenblick liegt nur eine Woche zurück. Hammerichs Traum ging in Erfüllung. Endlich war er mittendrin und nicht nur mit dabei. Der 19-Jährige bestritt mit dem FC Aarau das Heimspiel gegen Wil (2:2) und stand zum ersten Mal im Brügglifeld in der Startelf. Die Premiere gelang. Hammerich zeigte eine starke Leistung und verdiente sich die Note 5. Dass ihn Trainer Marinko Jurendic im zentralen, defensiven Mittelfeld aufstellte, kam dem jungen Mann entgegen.

«Ich spiele am liebsten im Zentrum auf der Sechser-Position», sagt er. «Hier habe ich nicht nur das Spiel im Blickfeld und alles unter Kontrolle, sondern kann das Geschehen in defensiver und offensiver Hinsicht beeinflussen.»

Challenge-League Rhythmus bereitet Probleme

Der gute Auftritt gegen Wil ist das Positive, die frühe Auswechslung das Negative. Wegen muskulärer Probleme musste Hammerich nach gut einer Stunde raus. «Ich bin mich an den hohen Rhythmus der Challenge League noch nicht gewöhnt und wurde plötzlich von Krämpfen geplagt», sagt er. «Mit mehr Spielpraxis werde ich in der Lage sein, 90 Minuten durchzuhalten.»

Dass Hammerich in der Startphase dieser Saison gleich zweimal von Beginn an spielen durfte, hat zwei Gründe. Einerseits verfügt der deutsch-schweizerische Doppelbürger durchaus über die Qualität, in der Challenge League eine Rolle zu spielen, andererseits profitiert der Hoffnungsträger momentan auch von den verletzungsbedingten Ausfällen der Titulare Sandro Burki und Olivier Jäckle.

Ob Hammerich im Montagsspiel beim punktelosen Winterthur erneut erste Wahl ist, wird sich zeigen. Hammerich lancierte seine Karriere als Sechsjähriger bei den Tigerli Baden. Vom Team Limmattal über die U14 und U15 des FC Aarau ging es ins Team Aargau.

Hoffnungsträger in der Nachwuchsabteilung

In der Nachwuchsabteilung avancierte er zu einem der vielversprechendsten Hoffnungsträger. Hammerich trainierte in der U18 unter der Führung von Ranko Jakovljevic. Der heutige Wohlen-Trainer lobte Hammerich schon vor einem Jahr in den höchsten Tönen: «Mats ist ein intelligenter Spieler, taktisch gut geschult, verfügt über die nötige Ruhe am Ball und ist in jeder Beziehung ein Vorbild», sagt Jakovljevic.