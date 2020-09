«Das Ziel bleibt der Klassenerhalt» – wenn der Abstiegskandidat zum Spitzenreiter wird

Es ist eine faustdicke Überraschung in der 2. Liga AFV: Nach fünf Spieltagen führt der FC Niederwil die Tabelle der Liga mit vier Punkten Vorsprung souverän an. Das Team, dass in der letzten Saison beim Stand vom Abbruch gerade mal 12 Tore und 8 Punkte aus 13 Partien verbuchen konnte, steht nun mit einer überragenden Ausbeute von 13 Punkten und 17 Toren aus fünf Partien da.

Trainer Luigi Saporito schmunzelt. Er weiss genau, wie schnell sich das Blatt wieder wenden kann: «Letzte Spielzeit war für uns verflixt. Das berüchtigte zweite Jahr in der Liga ist immer schwierig. Wir konnten nicht unser volles Potenzial abrufen. Wir wussten aber, dass mehr in der Mannschaft steckt.»