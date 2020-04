«Das ist ein grosses Privileg»: Wie das Aargauer Tennistalent Chelsea Fontenel trotz Coronakrise weitertrainieren kann

Chelsea Fontenel, aufgewachsen in Kaiseraugst und zuletzt wohnhaft in Wettingen, weilt Anfang März an einem Turnier in der Dominikanischen Republik, als es plötzlich ganz schnell geht: Turnierabbruch! Möglichst schnell, so der Rat der Organisatoren vor Ort, sollen alle Spielerinnen abreisen. Einen Tag später sitzt Chelsea Fontenel im Flieger zurück nach Florida. Dort, in Bradenton, unweit der US-Grossstadt Tampa, besucht das 15-jährige Tennistalent seit vergangenem August die renommierte IMG Academy, welche grosse Sporttalente auf dem Weg zum Profi fördert.

Nach Hause gehen? Oder bleiben? Diese Frage stellte sich Chelsea Fontenel, zurück auf dem Campus, auch in den darauffolgenden Wochen. Im Austausch mit ihrer Familie im Aargau verfolgte sie die Entwicklungen des Coronavirus und entschied sich schliesslich für den Verbleib.

«Ich habe das Gefühl, dass es am besten ist, hier zu sein. Ich geniesse viele Freiheiten, kann weiterhin trainieren und Konditionseinheiten absolvieren. Ausserdem werde ich wunderbar versorgt», erzählt sie im Telefongespräch und fügt gut gelaunt an: «Ich denke, das ist ein grosses Privileg. Ich kann mich nicht beschweren.»

Mittlerweile hat der internationale Tennisverband, ITF, weit über 900 Turniere abgesagt. Bis mindestens im Juli ist an Turnieraustragungen nicht zu denken. «Es ist sicher traurig, dass ich keine Turniere spielen kann. Aber ich mache das Beste daraus und sehe es nun als längere Vorbereitungszeit an, bis es wieder losgehen kann. Und bis dann werde ich wiederum noch etwas besser und fitter sein», sagt die 15-Jährige, die in ihrer Altersklasse weltweit zu den 20 besten Tennisspielerinnen gehört.

Dank ihrem ersten ITF-Turniersieg im Herbst in Puerto Rico sowie weiteren starken Resultaten verbesserte sich Chelsea Fontenel zudem im ITF-Junioren-Ranking um über 250 Plätze auf Rang 321 – die Tendenz zeigt weiter nach oben.

Osterbesuch der Familie musste annulliert werden

Auch auf dem Campus hat sich das Leben in der Coronakrise merklich verändert, es läuft der Minimalbetrieb. Wer den Campus, so gross wie ein Dorf, verlässt, der wird derzeit nicht wieder reingelassen. Viele Weggefährten, vor allem Amerikaner, sind trotzdem in ihre Heimat zurückgekehrt. Während normalerweise Hunderte von Studenten den Campus bereichern, treffe man derzeit immer die gleichen Leute an. Social Distancing wird dabei grossgeschrieben, an allen Ecken ist Desinfektionsmittel vorzufinden, erzählt Chelsea. «Es ist viel ruhiger geworden. Aber diejenigen, die hierge­blieben sind, sind näher zusammengerückt. Ich konnte dadurch neue Freundschaften schliessen.»