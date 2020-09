Baden gewinnt das Derby gegen Wohlen knapp mit 2:1 – und zittert

Durchatmen beim FC Baden. Nach einer heissen Schlussphase zittert die Esp-Truppe gegen den FC Wohlen im Derby noch ziemlich. Nachdem er dank einem Penaltytor von Teichmann nach 18 Minuten in Führung ging, doppelte er nach der Pause dank Stefano Cirelli nach.

Die Schlussviertelstunde läutete Nicolas Künzli mit dem 2:1 ein. Er kam per Kopf zum Anschlusstreffer, nachdem zuvor Baden-Goalie Marvin Hübel mehrere Chancen teils mirakulös vereitelt hatte. Am Ende ist es ein verdienter Badener Sieg, der aber auch noch dank eines grossen Wohler Aufwands in Gefahr geriet. Wohlen bezieht damit im sechsten Spiel seine erste Niederlage, Baden bleibt ungeschlagen.

