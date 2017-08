Den Gegner unterschätzt?

Nach einem guten Start in die Partie lässt sich Wohlen, nach einer halben Stunde, ein erstes Mal auskontern – 0:1. Es ist so etwas wie der Vorbote davon, was folgen sollte. Die schnellen Linth-Stürmer überfordern die junge Hintermannschaft der Freiämter Mal für Mal. Mit 0:2 geht es in die Pause, und auch danach ist der Challenge-Ligist zu keiner Reaktion mehr fähig. Mit dem dritten Treffer (53.) der Glarner fällt die Entscheidung, kurz vor Schluss (88.) erfolgt der vierte Stich in das bereits tote Wohler Herz.

Es ist eine brutale Niederlage – und eine verdiente. Auch Goalie Flamur Tahiraj ist entsprechend ratlos: «So etwas habe ich noch nie erlebt, es ging einfach nichts.» Tahiraj ist es gar zu verdanken, dass es am Ende «nur» 0:4 steht. Linth hat einige gute Chancen ungenutzt gelassen. Auch, weil der Freiämter Goalie hält, was es zu halten gibt. Trotzdem überwiegt natürlich auch bei ihm die Enttäuschung: «Das darf gegen so einen Gegner nicht passieren – nie im Leben! Wir haben verdient verloren ... Mir fehlen die Worte.» Unterschätzt wolle man den Gegner nicht haben, so Tahiraj. Ranko Jakovljevic jedoch sieht das anders: «Meine Mannschaft hat wohl geglaubt, es ginge alles einfach und von alleine, auch nach dem ersten Gegentor. Aber so läuft das einfach nicht.» Was bleibt, ist die Ernüchterung.