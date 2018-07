Der FC Aarau hat sein Startspiel verloren, 0:2 zuhause gegen Servette. Etwas ist aber anders als in der Vergangenheit: Die Fans glauben an die Mannschaft. Der Regionalsender Tele M1 hat sich während des Spiels auf dem Brügglifeld bei den Fans umgehört. Viele Anhänger sind optimistisch: "Wir spielen gut miteinander. Ich bin zuversichtlich für die Saison." – "Ich glaube, die Chemie in der Mannschaft stimmt. Der Trainer ist auch gut. Wir haben Hoffnung, dass es aufwärts geht." – "Ich habe ein gutes Gefühl, sie spielen gut. Aber sie sollten auch die Tore machen."

Die Hoffnungen lasten besonders auf einem der Top-Transfers dieses Sommers: auf Stürmer Marco Schneuwly. "Ich muss fast Marco Schneuwly sagen. Etwas anderes bleibt mir nicht übrig", sagt ein Fan stellvertretend.

Schneuwly ist es denn auch, der die beste Aarauer Chance des Spiels hat – und vergibt. Seiner Rolle als Hoffnungsträger ist sich der 33-Jährige bewusst, wiegelt aber ab: "Ich glaube, man darf nicht alles auf mich abstützen."

Trotz Startniederlage bleibt man beim FCA optimistisch. Trainer Patrick Rahmen sagte nach dem Spiel: "Wir wollen uns nach vorne orientieren. Das haben wir heute absolut bestätigt, auch wenn wir das Spiel verloren haben." Die nächste Chance auf einen Sieg hat der FCA am Freitag in Winterthur. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Die Noten der FCA-Spieler gegen Servette: