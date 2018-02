Als er mit Langlauf begann, hatte er drei Fragen. Erstens: «Hält der Helm Kokosnüsse aus?» Zweitens: «Kann ich mit den Stöcken auch Tiere jagen?» Drittens: «Wie bremse ich eigentlich?» Tonga-Pita schafft den drittletzten Rang im Rennen.

Aller Anfang ist schwer

In jenem Rennen siegte Dario Cologna. Ja, die Schweizer. Was bleibt in Erinnerung? 15 Medaillen. Das ist gut. Sehr gut sogar. Vor allem, weil am Anfang vieles verhext schien. Immer wieder Wind. Immer wieder Skirennen verschoben. Warten auf die Euphorie. Sie kommt trotzdem nie.

Zumindest in meinem Umfeld. «War noch selten so wenig im Olympia-Fieber», schreibt mir ein Freund, mit dem ich begeistert all die tollen Geschichten teilen möchte. Ich lebe auf einem eigenen Planeten. Wenn die WG-Kollegen nach Hause kommen, schlafe ich schon. Dafür erlebe ich: Feuz. Holdener. Cologna. Bischofberger. Höfflin. Gremaud. Gisin. Zenhäusern. Smith. Galmarini.

Der «Kannst du nicht endlich mal deine verdammten Barthaare aus dem Waschbecken wischen»-Blick

Natürlich nicht zu vergessen: die Curler. Ein Hoch aufs Curling. Ohne Draw, Take-out, Guard und Freeze wäre Olympia nur halb so toll. Sobald Curling läuft, ist Stimmung im Büro. Nie habe ich heftigere Flüche gehört, als wenn Silvana Tirinzoni wieder mal den letzten Stein vermasselt hat.