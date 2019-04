Ein frischer Haarschnitt, das passende Make-up und ein neuer Kleiderstil - "Beauty by Vanessa" verlost zusammen mit GIDOR Coiffure, Vero Moda, Import Parfumerie, Shoppi Tivoli und Dosenbach ein komplettes Umstyling.

Beauty Bloggerin und Stylistin Vanessa Bratschi begleitet Sie durch einen spannenden Tag im Shoppi Tivoli Spreitenbach. Als erstes dürfen Sie sich am Morgen im Coiffeurstuhl zurücklehnen und von den Styling Experten von GIDOR Coiffure verwöhnen lassen. Sie bekommen ein komplett neues Hairstyling inkl. Schnitt und Farbe - typengerecht und modern.

Anschliessend werden Sie im Vero Moda neu eingekleidet. Die stylischen Schuhe von Dosenbach runden Ihr Outfit ab. Das Beste daran: Sie dürfen Ihr Lieblings-Outfit von Vero Moda sowie die Schuhe von Dosenbach am Abend mit nach Hause nehmen.

Zum Schluss werden Sie von Beauty-Expertin Vanessa Bratschi in der Import Parfumerie geschminkt. Der ganze Tag wird von einem Videoteam begleitet. Die Umstyling-Folge wird im Rahmen von "Beauty by Vanessa" auf den Online-Plattformen von CH Media ausgestrahlt.

Lust auf mehr bekommen? Bewerben Sie sich jetzt für ein Umstyling und mit ein wenig Glück gewinnen Sie schon bald Ihren persönlichen neuen Look!

Das Umstyling findet am 21. Mai 2019 statt. Ist die Gewinnerin am Drehtag verhindert, verfällt der Gewinn. Teilnahmeschluss: 28. April 2019. Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz im Alter ab 20 Jahren.