Zum Unfall kam es am Freitag, um zirka 19.30 Uhr. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto in Büsserach vom Sportplatz «Schwalbennest» herkommend in Richtung Passwangstrasse. «Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er dabei die Kontrolle über das Auto, kam von seiner Fahrbahn ab und prallt schliesslich am linken Strassenrand frontal in einen Baum», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn.

Dabei habe sich der Lenker mittelschwere und seine Beifahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Beide wurden durch eine Ambulanz der Paramedic AG in ein Spital gebracht.

Das Unfallauto erlitt Totalschaden. (pks)

