Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr, fuhr in Dornach ein Autolenker auf der Gempenstrasse in Richtung Gempen. Auf einer unübersichtlichen, kurvenreichen Strecke überholte der 23-jährige Lenker des Sportwagens mehrere Fahrzeuge. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er im Anschluss frontal mit einem korrekt in Richtung Dornach fahrenden Velolenker.

«Dabei zog sich der 38-jährige Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Er wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Der Autolenker blieb unverletzt. Die Strasse zwischen Dornach und Gempen musste für die Vermessung der Unfallstelle während mehreren Stunden gesperrt werden. (kps)