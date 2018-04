Am Sonntag, um zirka 12.10 Uhr, war ein Motorradlenker in Himmelried auf der Grellingerstrasse in Richtung Nunningen unterwegs. «Plötzlich wurde er durch ein anderes Motorrad überholt, vermutlich mit ungenügendem seitlichem Abstand», schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Dadurch verlor der Motorradfahrer, welcher überholt worden ist, die Kontrolle über sein Gefährt, kam von der Strasse ab und stürzte. Er wurde leicht verletzt und sein Motorrad nahm Schaden.

Der zweite Motorradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten und die Schadenregulierung zu kümmern. Der Lenker trug eine braune Motorradbekleidung, einen dunklen Helm und an seinem Motorrad, möglicherweise einem BMW, waren zwei Seitenkoffern angebracht.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Motorradlenker machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach zu melden, Telefon 061 785 77 01. (kps)