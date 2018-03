Am Dienstag, kurz nach 14.30 Uhr, fuhr eine Lastwagenlenkerin auf der Brislachstrasse in Breitenbach in Richtung Dorfzentrum. Im Bereich der Kreisverkehrsanlage «Central» erfasste sie aus noch zu klärenden Gründen eine Fussgängerin. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde die 76-jährige Frau dabei schwer verletzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die aufgebotene Ambulanz wurde sie mit einem Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen.

Unklar ist laut Polizei derzeit, wie sich der Unfall ereignete. Wollte die 76-Jährige die Strasse überqueren, ohne den Fussgängerstreifen zu benützen? Die genauen Umstände werden nun untersucht.

Während den Rettungs- und Unfallaufnahmearbeiten staute sich im Bereich der Kreisverkehrsanlage «Central» der Verkehr auf allen Zufahrtsstrassen. Die Feuerwehr Breitenbach richtete eine entsprechende Umleitung ein.

Nebst der Feuerwehr, der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn waren zudem ein Ambulanzteam, die Rega sowie ein Care-Team im Einsatz. (kps)