Gemäss derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 71-jährige Cabriolet-Lenker von der Liestalerstrasse herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung St. Pantaleon. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und touchierte am rechten Fahrbahnrand die Strassenböschung.

In der Folge kippte das Fahrzeug auf die Seite, bevor es schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Sowohl der Fahrzeuglenker wie auch sein Mitfahrer mussten durch Angehörige der Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden. «Der Lenker wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein Spital geflogen werden», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Sein Mitfahrer habe eher leichte Verletzungen erlitten und sei zur ärztlichen Versorgung mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht worden.