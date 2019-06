Am späten Mittwochabend kam es auf der Hauptstrasse in Hochwald zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Postauto und einem roten Personenwagen. Der Lenker des roten Autos kam aus Richtung Dornach und kollidierte kurz nach Ortseingang in einer Rechtskurve mit dem entgegenkommenden Postauto. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken.

Zur Ermittlung des Unfallverursachers bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der rote Personenwagen dürfte an der linken Seite beschädigt sein. Wer Angaben zum gesuchten Auto oder dessen Lenker machen kann, ist gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 061 785 77 01).

Aktuelle Polizeibilder vom Juni 2019: