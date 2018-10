10.50 Uhr, die Spannung steigt. War die Stimmung auf der Wiese oberhalb des Alters- und Pflegezentrums „dahlia oberaargau“ in Dettenwil bei Wiedlisbach vor wenigen Minuten noch ausgelassen, ist es jetzt mäuschenstill. Alle Augen sind auf die alte Mühle gerichtet, welche jeden Moment in die Luft gesprengt wird. Fünf lange Warntöne zerschneiden die Stille. Noch passiert nichts. Das Warnsignal erklingt aus dem Stall neben dem Gebäude, die wenigen Soldaten, welche die Sprengung elektronisch per Knopfdruck auslösen werden, haben sich dort in Sicherheit gebracht. Dann noch einmal drei Warntöne. Die Spannung ist greifbar. Dann der laute Knall. Wie bei einem Kartenhaus brechen die Wände auseinander. Das Haus versinkt innert Sekunden in einer sich aufbäumenden Staubwolke. Zurück bleiben Trümmer aus Holz, Bachsteinen und Beton und der beissende Geruch nach Sprengstoff.