Rund 17 Stunden dauerte der Protest französischer Tierschützer im vergangenen November. Dabei ketteten sich über 100 Aktivisten zusammen und blockierten die Gänge des Schlachthofs, um gegen die Tierschlachtungen zu demonstrieren. Die Aktion konnte nur durch die Polizei aufgelöst werden. Gegen die Aktivisten wurde danach Strafanzeige erstattet und Schadensersatz gefordert. Es gab Verletzte.

An jenem 21. November 2018 herrschte Ausnahmezustand in Oensingen. Die zu schlachtenden Rindern wurden zu anderen Schlachthöfen in der Schweiz gebracht. Die Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. «Das Ganze war sehr unangenehm, aber am Schluss konnten wir das innerhalb eines Tages regeln und das war positiv», zieht Lorenz Wyss, CEO der Bell Food Group, an der Bilanzmedienkonferenz vom Mittwoch gegenüber dem Fernsehsender Tele M1 ein Fazit. Die Besetzung kostete den Fleischverarbeiter rund 100'000 Franken.