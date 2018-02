Schon wieder ist die Thaler Gemeinde Matzendorf Schauplatz eines Kriminalfalles. Am Mittwochmittag, nur einen Tag nachdem die Poststelle überfallen worden ist, geschah ein Einbruch. Während allerdings der Posträuber, der mit einer Faustfeuerwaffe mehrere hundert Franken erbeutet hatte, noch immer auf der Flucht ist, konnte die Polizei dank aufmerksamer Anwohner die mutmasslichen Einbrecher am Mittwoch festnehmen.

Im Bereich der Wengistrasse in Matzendorf stellten Anwohner am Mittwoch um zirka 13 Uhr ein verdächtiges Auto mit französischen Kontrollschildern fest. Im Fahrzeug befand sich ein unbekannter Mann, ein zweiter Mann hielt sich verdächtig in der Nähe eines Einfamilienhauses auf.

Täter: 16 und 20 Jahre alt

Die Anwohner reagierten laut Aussage der Polizei «vorbildlich»: Sie meldeten ihre verdächtige Beobachtung umgehend der Kantonspolizei Solothurn. Mehrere Patrouillen rückten danach umgehend nach Matzendorf aus. Eine davon konnte das beschriebene Fahrzeug im Dorfzentrum sichten. Obwohl der Fahrzeuglenker einen Fluchtversuch unternahm, gelang es der Patrouille, das Auto anzuhalten und die beiden Insassen festzunehmen. Wie sich kurz darauf herausstellte, wurde in das Einfamilienhaus, in dessen Nähe einer der Angehaltenen gesehen wurde, tatsächlich ein Einbruch verübt. Der 16-jährige Algerier und der 20-jährige Franzose wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, weiterhin wachsam zu sein und verdächtige Feststellungen umgehend via Notrufnummer 117 zu melden. «Dank entsprechender Hinweise gelingt es der Polizei immer wieder, Einbrecher oder andere Kriminelle anzuhalten», schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. (szr)