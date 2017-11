Am Samstag wurde anlässlich einer Veranstaltung in Mümliswil hinter dem Schulhaus auf einer Wiese ein provisorischer Parkplatz eingerichtet. In der Zeit zwischen 15.30 und 16.10 Uhr, wurde auf diesem Parkplatz bei einem grauen Honda die Front stark beschädigt.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich beim Verursacher um den Lenker eines Fahrzeuges mit Anhänger handeln, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Möglicherweise habe der Verursacher die Beschädigung des Hondas nicht bemerkt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen.