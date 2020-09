Nach Gemeindeaussprache: Zwei Solothurner Regierungsräte sind in Quarantäne

Am Dienstag, 8. September 2020 traf sich der Gesamtregierungsrat mit Vertreterinnen und Vertreter der neun Thaler Gemeinden zur jährlichen Gemeindeaussprache. Eine Person wurde später positiv auf Covid-19 getestet. Diese befinde sich in Isolation, teilt die Solothurner Staatskanzlei mit.

Man habe erst am Montagmorgen von diesem Fall erfahren, erklärt Andrea Affolter, Medienbeauftragte der Regierung auf Anfrage. Die infizierte Person lebe nicht im Kanton Solothurn. Das Contact Tracing Team des Kantons Solothurn habe sofort alle notwendigen Kontaktabklärungen gemacht.

Dabei sei man auf die Sitzung in einer Thaler Beiz am 8.September gekommen. Nach der Gemeindeaussprache in einem grossen Raum, bei welcher die geltenden Corona-Massnahmen eingehalten worden seien, sei an kleineren Tischen gespiesen worden. Die Kontaktdaten wurden erfasst. So konnten rasch vier Personen, darunter auch die beiden Regierungsräte Remo Ankli und Roland Heim, ausgemacht werden, die mit der infizierten Person am Tisch sassen. Sie alle wurden bis und mit 18. September in Quarantäne geschickt. Weitere Personen seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht betroffen.

Arbeit im Homeoffice

Die beiden Regierungsräte Roland Heim und Remo Ankli haben sich am Montag auf Corona testen lassen. Innerhalb 48 Stunden erwartet man das Testergebnis. «Sie fühlen sich gut und zeigen keine Krankheitssymtome», sagt Andrea Affolter. Ihre Geschäfte führen die beiden aus dem Homeoffice weiter. Am Dienstag wird die Regierungsratssitzung «normal» stattfinden. Ankli und Heim werden per Internet zugeschaltet.

Auch wenn das Testergebnis negativ ausfallen sollte: Beide müssen bis am Ende in Quarantäne bleiben. Sollte es positiv sein, müssten weitere Kontaktabklärungen folgen. (ldu)