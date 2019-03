Am vergangenen Samstag kam es beim Bahnübergang «Maiacker» in Balsthal am frühen Morgen zu einem schweren Unfall: Aus derzeit noch unbekannten Gründen geriet ein 51-jähriger Mann trotz geschlossener Barrieren unter eine Zugkomposition der Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB). Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit der REGA ins Spital geflogen werden.

Der Geschäftsführer der OeBB Markus Schindelholz zeigt sich bestürzt über den Vorfall. Aus den vorliegenden Strecken- und Fahrdaten, die zur Analyse erhoben wurden, seien keine Unregelmässigkeiten zu erkennen. Auch die Barrieren und Sicherheitsanlagen seien funktionstüchtig. «Unsere Lokführer sind instruiert, während den Morgenstunden besonders aufmerksam unterwegs zu sein, vor allem wenn während der Nacht Stürme wüten und sich Gegenstände auf der Fahrbahn befinden könnten.»