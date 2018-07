Das Gefühl, es geschehe nichts

Doch nun standen nicht mehr Politik und Kampf im Vordergrund, sondern die Menschen. «Wir konnten mit der Initiative einen Dammbruch bewirken und erreichten endlich diese Menschen, die jahrelang isoliert waren und die Anerkennung nicht erhielten», fuhr Fluri fort, «sie hatten deswegen keine Kraft, keinen Mut und nicht das nötige Selbstwertgefühl und hatten wahnsinnig Mühe, sich zu outen.»

Jetzt jedoch sind viele mutig und zeigen ihre Vergangenheit. Manche haben schon Bücher von ihrem Leben geschrieben, andere hatten Dokumente oder Fotos mitgebracht, um sie anderen zu zeigen. Im Festzelt beim Schulhaus Brühl im Mümliswiler Dorfkern drängten sich stets aufs Neue Frauen und Männer zu Fluri, um sich bei ihm zu bedanken und ihm etwas zu erzählen. Diese Verehrung erklärte er sich wie folgt: «Es hat damit zu tun, dass sie immer das Gefühl hatten, es geschehe ja nichts. Sie haben grosses Misstrauen in den Staat und die Institutionen, haben gar kein Vertrauen in die Strukturen.»

Der Geldbetrag, den betroffene Gesuchsteller aus dem Solidaritätsfonds von insgesamt 500 Millionen Franken erhalten werden, nämlich je 25 000 Franken, ist also nicht das Wichtigste am Ganzen. Und dennoch müssten sie nun einmal mehr lange auf das Geld warten, was zu kritischen Stimmen führen würde, so Fluri. «Es braucht Zeit, all die Akten zu besorgen, aber sie denken sich, worauf soll ich noch warten mit 75.»