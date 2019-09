Am Montag, gegen 6.40 Uhr, kam es im Bereich der Verzweigung Egerkingerstrasse/Altgraben in Härkingen zu einer Kollision zwischen einem Automobilisten und einem E-Bike-Fahrer. Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Der Unfallhergang ist Gegenstand der eingeleiteten Untersuchung. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen (Telefon 062 311 94 00) in Verbindung zu setzen. (kps)

