Nachdem die Postangestellte dem Räuber mehrere Hundert Franken übergeben hatte, verstaute er das Geld in eine mitgebrachte dunkle Stofftasche und flüchtete danach in unbekannte Richtung.

Die Kantonspolizei fahndet nach einem etwa 175 bis 180 Zentimeter grossen, schlanken Mann in blauen Jeans und einer schwarzen Jacke mit Reissverschluss. Zudem vermummte er sich mit einer Roger-Staub-Mütze. Er sprach Hochdeutsch mit einem ausländischen Akzent. Die Polizei bittet Personen, die im Zusammenhang mit dem Überfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen unter der Nummer 062 311 94 00 in Verbindung zu setzen.

Beim Überfall gab es keine Verletzten. (ldu)