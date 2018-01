Mit gut 15-minütiger Verspätung startete am Sonnag die Preisverleihung der diesjährigen Schweizer Fernsehfilmpreise. Bis das Publikum in der Solothurner Reithalle Platz genommen hatte, dauerte es seine Zeit, und der Speaker mahnte immer wieder zur pünktlichen Besetzung der Sitzreihen.

Nun denn, der Verleihungsreigen konnte beginnen und Filmtage-Direktorin Seraina Rohrer betrat die Bühne. Sie stellte den Schweizer Fernsehfilmpreis und die diesjährige Jury kurz vor: «In der dreiköpfigen Jury nahmen Charlotte Heinimann, Schauspielerin, Benjamin Mangin, Filmproduzent, und ich selbst Einsitz.» Dann übergab sie das Mikrofon an Moderatorin Charlotte Heinimann. «Der Schweizer Fernsehfilm lebt», meinte diese in ihrer Vorrede. «Im vergangenen Jahr sind sechs Serien und elf Fernsehfilme entstanden, das entspricht 36 Stunden Film.» So seien in der Schweiz dieses Jahr mehr Filme produziert worden als noch vor Jahren. «Das ist eine schöne Entwicklung, bedeutet dies doch auch mehr Arbeit für die Schauspielerinnen und Schauspieler.» Und Heinimann weiter: «Sorgen wir also mit unserer Stimme am 4. März dafür, dass dies auch so bleibt.»

Es folgte im Programm – zum Amusement des Publikums – einer der neuen No-Billag-Spots, die soeben auf die Solothurner Filmtage hin produziert worden waren.

Emotionale Anna Schinz

Heinimann verkündete danach die Preisträger der beiden Nebenrollenkategorien: Anna Schinz und Karim Barras. Schinz wurde der Preis für ihre Rolle im Fernsehfilm «Private Banking» zugesprochen. Geboren 1987 studierte die Zürcherin an der Zürcher Hochschule der Künste Schauspiel und hatte bereits damals Auftritte am Schauspielhaus und am Theater am Neumarkt. Sie war im «Heidi» und im «Gotthard» bereis zu sehen, ebenfalls in der Serie «Wilder».