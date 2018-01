Nun ist klar, was mit der am Donnerstag in Solothurn verletzt aufgefundenen Frau passiert ist. Es handelt sich dabei um einen Verkehrsunfall, wobei die Fussgängerin mit einem Fahrrad kollidierte. Die Lenkerin des Zweirads hat sich aufgrund des Zeugenaufrufs bei der Polizei gemeldet. (pks)