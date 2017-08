Vorne geht auch nicht

Da der Umzugstermin im Frühling/Sommer 2018 durch die Kündigung des Mietvertrags fix war, fehlte die Zeit um einen jahrelangen juristischen Kleinkrieg mit den Nachbarn auszufechten. Und so prüfte Manor eine Anlieferungsvariante vorne durch die Gurzelngasse. Ein Plan, der sich jedoch als undurchführbar erwies. Das Hauptproblem: Man hätte jeden Tag Anlieferungen durchführen müssen.

Doch dies ist wegen der Monats- und Wochenmärkte nur drei- bis viermal in der Woche möglich und auch das Zeitfenster von lediglich einer Woche genügte nicht. «Die Kriterien von Manor Food hinsichtlich Qualität und Frische sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten und der Produktion vor Ort lassen sich leider nicht mit den Vorgaben für die maximale Anzahl der Lieferungen und die Liefertage vereinbaren», erklärt dazu Flavio Milani.

Varianten geprüft

Auf Anfrage bestätigt der Regionaldirektor auch, dass man verschieden Alternativ-Varianten geprüft habe. So den Standort an der Wengistrasse, wo Migros noch bis Ende Jahr ein Umbauprovisorium betreibt oder den ehemaligen Amag-Standort an der Baselstrasse, an dem nun ebenfalls Migros einziehen will. «Auch haben wir geschaut, ob die Anlieferung Food hinten und Non Food vorne möglich sei.» Doch habe dies ebenfalls nicht zur gewünschten Lösung geführt, bestätigt neben Milani auch der neue Manor-Direktor in Solothurn, David Strube.

Der Manor-Food-Standort in der Schanzmühle, vermietet durch die Kantonale Pensionskasse als Eigentümerin, wird ab 2018 durch die deutsche Food-Kette Lidl angemietet. Immerhin will Manor an der Gurzelngasse die längst geplante Unterbauung des Innenhofs einer Nachbarliegenschaft realisieren. Dies sei als Bekenntnis zum Standort Solothurn zu werten.

Was passiert mit dem Personal?

Die Angestellten im Manor Food hatten schon seit der Auszugs-Ankündigung 2016 um ihre Jobs gebangt. «Kündigungen sind noch keine ausgesprochen», so Flavio Milani. Es laufe jetzt noch eine einmonatige Konsultationsfrist, in der seitens des Personals Vorschläge eingebracht werden könnten.

45 Arbeitsplätze sind betroffen. Das Bedauern über den jetzigen Entscheid ist bei beiden Direktoren spürbar: «Die Leute waren mit ihrem ganzen Herzen bei Manor dabei», betont etwa David Strube.