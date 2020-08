Jetzt ist klar, wieso der Holzunterstand und die beiden Autos brannten

Am 17. Juli 2020 geriet ein Gebäudeanbau an der Käppelihofstrasse in Solothurn in Brand. Dabei wurde der Anbau sowie zwei parkierte Autos komplett zerstört. Der aufsteigende Rauch war von weit her zu sehen. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen der Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn sind nun abgeschlossen. Sie haben ergeben: Der Brand brach bei einem Gartenhäuschen der Liegenschaft Bielstrasse 162 aus, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Danach griff das Feuer auf den Gebäudeanbau über, wo die beiden Autos parkiert waren.