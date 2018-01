Die Widerstände, gegen die Anja Kofmel ankämpft, sind anderer Natur. Ihr Film «Chris the Swiss» läuft in Solothurn in einer Work-in-Progress-Fassung. Tonmischung und Color grading wurden nicht rechtzeitig fertig, da es Komplikationen gab. In Zagreb, wo Kofmel eigens für ihren Film ein kleines Filmstudio errichtet hat. Das Problem: In «Chris the Swiss» steckt auch Fördergeld aus Kroatien – und dort wird Kofmels Filmstoff von einigen mit Argwohn betrachtet. Mehr will die 35-jährige Zürcherin nicht sagen, zum Schutz ihrer kroatischen Mitarbeiter.

Erinnerungen an den Krieg

Kofmel springt mit «Chris the Swiss» in die frühen Neunzigerjahre zurück, mitten in den blutigen Bürgerkrieg auf dem Balkan. Dort hatte es damals ihren Cousin hingezogen, den Journalisten Chris Würtenberger. Am 7. Januar 1992 wurde er unweit der serbischen Grenze ermordet aufgefunden, bekleidet mit der Uniform einer Söldnertruppe.

Kofmel war damals zehn Jahre alt, und mit diesem zehnjährigen Mädchen beginnt «Chris the Swiss». In einer träumerischen Animationssequenz steht es auf einem weiten Feld, mit grossen Augen, und eine Stimme sagt: «In jener Nacht begann ich in meinen Träumen nach Chris zu suchen. Seine Geschichte würde mich nicht loslassen.»

Was ist damals passiert? Warum fuhr ein 26-jähriger Schweizer mit dem Schnellzug mitten in ein Kriegsgebiet? Kofmel will das verstehen und geht mit ihrem Film auf Spurensuche. Sie interviewt Kriegsjournalisten, die in Zagreb mit Chris gearbeitet hatten, andere Söldner von damals, aber auch die Familie von Chris und ihr. «Mit seiner Mutter und seinem Bruder zu reden, dieses Trauma für den Film wieder hervorzuholen, das war nicht einfach», sagt Kofmel, «da ist es ganz wichtig, Berufliches und Privates zu trennen.»