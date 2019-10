Eingangstür, Wände und Geldautomaten der Credit Suisse stark versprayt

Vandalen waren in der Nacht auf Mittwoch aktiv. Die gläserne Eingangstür, die Fassade und auch die beiden Geldautomaten des Gebäudes an der Wengistrasse 2 sind mit weisser und schwarzer Farbe versprayt, wie Fotos von TeleM1 zeigen. An der Tür prangt dazu ein politisch motivierter Schriftzug.

Die stark versprayten Automaten wurden ausser Betrieb gesetzt. Kunden werden auf den Automaten im Innern der Bank verwiesen.

Die Polizei hat Kenntnis vom Vandalenakt. Die Ermittlungen würden laufen, heisst es auf Anfrage.

Zuletzt wurde die Bankfiliale im März 2017 versprayt – ebenfalls mit politisch motivierten Sprüchen. (ldu)