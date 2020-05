Einbrecher machen in Schmuckgeschäft reiche Beute – die Polizei sucht Zeugen

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag in einem Uhren- und Schmuckgeschäft in Solothurn reiche Beute gemacht. Sie entkamen unerkannt mit Waren im Wert von mehreren zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Ein oder mehrere Täter brachen demnach um etwa 02.40 Uhr in das Geschäft Christ an der Gurzelngasse ein und verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Verkaufsräume. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken.

Zur Ermittlung der Täterschaft sucht die Polizei Zeugen. (sda/chm)

