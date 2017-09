Herausgeputzte Besucherschar

Damit nicht genug: Am Markt, dem eigentlichen Kernstück des Chästags, bieten über 70 Stände regionalen Genuss in all seinen Facetten. Derweil hallt folkloristischer Klang von Treichel und Handörgeli in den Strassen und Gassen der Vorstadt wider. Einige Besucher haben sich herausgeputzt, kommen in der Tracht oder im Schwingerhemmli. Aber auch das ortsunübliche Dirndl ist zugelassen – man ist tolerant, obwohls bis zum Oktoberfest noch einige Wochen dauert.

Vor Cornelia Mattiello posieren ihre Kinder, Nichten und Neffen mit der langen Reihe an Kühen fürs Erinnerungsfoto. Ein «Muh» später zieht es die Kleinen weiter, um das präsentierte Kälbchen zu begrüssen. «Wegen der Tiere sind wir hier», sagt Mattiello. Und wann hat man schon Kühe in der Stadt? Ansonsten aber sei das Chästag-Ambiente für Städter so exotisch dann auch wieder nicht: «Schliesslich liegt die nächste Kuhwiese wenige hundert Meter entfernt.» So oder so: «Es ist wichtig, den Menschen die Landwirtschaft näherzubringen», sagt alt Kantonsrat Peter Henzi, der auch als Besucher vorbeischaut. «Die Bevölkerung soll orientiert werden, wie landwirtschaftliche Produkte entstehen.» Sensibilisierung in einer Zeit, in der der Familienbetrieb Bauernhof je länger je mehr gefährdet sei.

Doch zum Schluss was Positives: Nach dem anstrengenden Tag ist Holstein-Rind «Glenda» dann mal froh, zusammen mit Besitzer Hansueli Wingeier zurück nach Hause zu traben, genauer: nach Rüttenen. Und sie kehrt ehrenvoll aus der Stadt zurück – als «Miss Chästag 2017».