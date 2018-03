10. 21. März: Michael Fehr und Friederike Kretzen lesen in der Buchhandlung Lüthy, 20 Uhr;

9. 22. März: Musikalische Wohnzimmerlesung mit Yari Bernasconi und Valerio Rondelli am Frölicherweg 7, Solothurn (Anmeldung erforderlich);

8. 29. März: Lesung mit Maria Ursprung, bibliothecula, Rathausgasse 13, Eingang Süd ab 19 Uhr;

7. 5. April: Text-Musik-Performance mit Valerio Moser und Lukas Allemann, Kulturm ab 19.30 Uhr;

6. 14. April: Literatur für das, was passiert. Neuf Second Hand, Hauptgasse 53. Texte auf Bestellung von 12 bis 16 Uhr – Lesung ab 17 Uhr;

5. 18. April: Literarische Bildbetrachtung im Kunstmuseum ab 19 Uhr;

4. 20. April: Wohnzimmerlesung mit Tom Kummer ab 19.30 Uhr. Adresse wird bei Anmeldung bekannt gegeben, Anmeldung erforderlich;

3. 25. April: Kamishibai-Bildtheater für Kinder, Zentralbibliothek 16 Uhr;

2. 29. April: Lesung und Film mit Wilfried Meichtry über Katharina von Arx. Kino am Uferbau ab 18 Uhr;

1. 3. Mai: Garagen-Konzert mit Trampeltier of Love ab 20 Uhr. Adresse wird bei Anmeldung bekannt gegeben, Anmeldung erforderlich. (frb)