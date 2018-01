In «Brasilia» spürte er der sozialen, städtebaulichen Utopie von Oskar Niemeyer nach, bei Peter Zumthor und Gion A. Caminada dem Aufeinanderprallen von Tradition und Moderne im Kanton Graubünden. Bei «Bird’s Nest» – für Schaub eines der besten Bauwerke von Herzog und de Meuron – fokussiert er auf das Konzept, in einer fremden Kultur zu bauen.

Man spürt auch hier den politischen Filmer. «Ja, entscheidend ist die Haltung», gibt Schaub zu. «Linke können einen Film machen über Christoph Blocher oder über Andreas Glarner, aber sie dürfen dabei nicht der Faszination ihrer Figuren erliegen.» Und er? Ist er der Faszination der Architekten nicht erlegen? «Bauten erliegt man weniger, und man kann fragen: Erfüllen sie ihren künstlerischen, formalen Anspruch?»

In den Spielfilmen erzählt Schaub von Aussenseitern, von Menschen, die etwas anders sind: von einem geistig behinderten Knaben («Stöffitown» 2015), einem alleinerziehenden Vater («Dreissig Jahre», 1989) oder einem jungen Mann, der die weibliche Funktion eines Au-pair übernimmt («Jeune homme», 2006). Das gehört für Schaub zur Haltung: «Soll niemand sagen, nicht auch Spielfilme seien politisch, zumindest gesellschaftspolitisch.»

Der Erfolgreiche

Um die Jahrtausendgrenze hatten Zuschauer und Kritiker Christoph Schaub in zwei Schubladen versorgt, etikettiert mit «der engagierte Regisseur» und «der Architekturfilmer». Dann tauchte 2004 so plötzlich wie überraschend «der Erfolgsfilmer» auf. Mit «Sternenberg» gelang ihm ein Publikumsliebling. Dass der Film nach einem einfachen Muster gestrickt sei, will Schaub nicht gelten lassen. «In einem Film muss man komplizierte Dinge einfach erzählen.» Schaub erinnert sich: «Ich habe mir vorgestellt, ‹Sterneberg› läuft im grossen Zürcher Kino Corso 1 vor 800 Leuten. Die wollen unterhalten sein.» Das sei dank der populären Besetzung mit Mathias Gnädinger, Stephanie Glaser, Walo Lüönd und dank dem Drehbuch Micha Lewinskys gelungen. «Von der Struktur her ist der Film recht kompliziert. Es ist nicht klar, ist es eine Tragödie oder eine Komödie, soll man lachen oder weinen: das im Gleichgewicht zu halten, ist relativ schwierig.»

International erfolgreicher war «Giulias Verschwinden» (2009). Er habe das Drehbuch von Martin Suter in den Ferien gelesen. «Es war lustig, extrem gut geschrieben, vor allem die Dialoge. Martin Suter vom Besten.» Dass es vor allem in der Schweiz an guten Drehbüchern mangle, will Schaub nicht gelten lassen. «Auch in Amerika oder in Deutschland ist es äusserst schwierig, gute Drehbücher mit guten Dialogen zu finden.»

Der Engagierte

Das Bild über Christoph Schaub wäre unvollständig, würde man seine kulturpolitische Arbeit nicht erwähnen. Angefangen hat das im Videoladen und im AJZ-Kino der Bewegung. Später verzögerte er den Tod des Wollishofer Quartier-Kinos Morgenthal um Jahre, war Mitinitiant beim Riffraff und ist dort heute Verwaltungsrat. «Ich finde, Filme zu machen ist das eine, Filme zu zeigen das andere, ebenso Notwendige. Filme sollen das Publikum erreichen – nicht nur an Festivals.» Es gibt Jahr für Jahr mehr Filme («zu viele», findet Schaub), trotzdem verliert das Kino kontinuierlich Zuschauer. «Kinos, ob Mainstream oder Arthouse, müssen sich neu erfinden», meint Schaub, «aber ich bin sicher, dass es gelingen wird. Menschen wollen soziale Verbindlichkeit, und das finden sie im Kino.»

Was zulegt, sind Festivals, Streaming und Serien. Lust auf eine Serie hat Schaub trotzdem nur bedingt: «Die meisten Serien sind von mehreren Regisseuren gedreht, aber man sieht kaum einen Unterschied, weil zu viel vorgegeben ist.»

Aktuell arbeitet er an zwei Projekten: An der Fernsehkomödie «Amur senza fin» – auf Rätoromanisch. Da werde niemand in der Deutschschweiz an den Dialogen rummäkeln, meint Schaub augenzwinkernd. Als typisches Schaub’sches Kontrastprogramm entsteht dazu die Dok «Architektur der Unendlichkeit» über sakrale Bauten. Das Thema erstaunt bei Christoph Schaubs Biografie doch ziemlich. Der Regisseur lacht und sagt: «Mich auch. Weil ich noch immer Agnostiker bin.» Ihn interessiere aber, wie man von Räumen beeinflusst wird. «Es ist ein Essay, das zusammen mit Architekten und Künstlern den Fragen von Entrückung und Endlichkeit nachgeht.»