Am Dienstag, kurz vor 11.30 Uhr, betrat ein Mann die Filiale eines Detailhandelsgeschäftes in der Nähe vom Westbahnhof in Solothurn, schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Dort bediente er sich bei den Tabakwaren und wollte dann die Filiale verlassen.

Als sich ihm ein Angestellter in den Weg stellte, zog der unbekannte Mann eine Stichwaffe, bedrohte diesen und flüchtete danach in Richtung Westbahnhof.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann kurze Zeit später mit dem Deliktsgut angehalten werden. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 34-jährigen Mann aus Eritrea. Verletzt wurde niemand. (kps)

Das sind die aktuellen Polizeibilder: