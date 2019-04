Regula Aeppli, Mitorganisatorin der diesjährigen Solothurner Velobörse, ist rundum zufrieden. 216 Zweiräder wechselten auf dem Kreuzackerplatz am Samstagmorgen ihre Besitzer. Davon 83 Herren-, 67 Damen- und 66 Kindervelos. 145 Anbieter mussten ihre Fahrräder wieder nach Hause nehmen, weil sie den Käufern nicht genügten. Der Umsatz belief sich auf 35'896 Franken. Davon flossen 5656 Franken in die Kassen von VCS und Pro Velo Solothurn, die den Anlass zum über dreissigsten Mal organisierten.

Zufrieden ist auch Mitorganisator Heinz Flück, der an diesem kalten und zum Velofahren nicht gerade einladenden Morgen die eingehenden Fahrräder in Empfang nimmt und mit einer Preisetikette versieht. Bereits dort ist klar: Einige sind masslos überteuert und werden nur schwer einen Käufer finden. Doch dann gibt es diese Schnäppchen, die rasch in andere Hände übergehen und viele Besucher glücklich machen. Zwei solche hat Heinz Flück in einer Pause für den Velofahrkurs für Frauen mit Migrationshintergrund ergattert. «In vielen Ländern, wo diese Frauen her kommen, sind nur Männer mit dem Velo unterwegs», weiss er.

Gefahrenherd Bipperlisi

Im allgemeinen Getümmel albert eine Gruppe junger Menschen herum. Bei der Frage, ob die Stadt für die Velofahrer noch mehr tun könnte, kommen sie in Fahrt. «Es bräuchte besser markierte Velostreifen und mehr Veloabstellplätze», sagt die einzige Frau unter ihnen. Einig ist man sich, dass vor allem das Bipperlisi – nebst anderen gefährlichen Stellen - eine Gefahrenquelle darstellt. Um diese zu meiden, hat man sich längst sicherere Wege ausgesucht. Zum Beispiel der Aare entlang. «Das ist aber nicht die Lösung», ist man sich einig. Die junge Frau schaut auf die Uhr. «Wenn wir nichts finden, warten wir bis halb zwölf. Dann fallen die Preise und wir können feilschen.»