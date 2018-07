Als er den Anti-Trump-Text geschrieben hatte, wusste er, dass er eine professionelle Produktion mit Komposition und Video nicht alleine schaffen würde. Er fragte Sergio Fertitta an, einen der erfolgreichsten Schweizer Produzenten, der auch schon mit Grössen wie Bligg, Baschi, Snoop Dogg oder Shaggy zusammengearbeitet hatte. «Man kennt sich in der Szene und ich schätze seine Produktionen», sagt Tufano. Fertitta, der auch in den USA tätig ist, zögerte, weil er sich dort das Geschäft nicht vermiesen lassen wollte mit diesem klaren Statement gegen Trump. Tufano: «Ich hatte die Sache schon fast beerdigt, als Fertitta vergangenen Dezember nach reiflicher Überlegung doch noch zusagte.»

Tufano spielt im Video selbst mit

Im März gings in ein Studio in Zürich mit professionellen Studiomusikern und Tänzerinnen. Am 8. April dann hat er das Video auf YouTube zusammen mit Fertitta unter dem Pseudonym «Most Wanted» veröffentlicht. Seither wurde «Do The Trump» über 70'000-mal aufgerufen. Im Video ist ein Mexikaner mit Sombrero und Poncho, den Tufano selbst spielt, sowie ein Mann mit Trump-Maske zu sehen, die sich gegenseitig Saures geben.

Es gibt Einspielungen des echten Trump, diverse Posen mit Waffen oder einem Mitglied des rassistischen Ku-Klux-Klans. Am Schluss steht in roten Lettern über dem Bild Trumps das Wort «Fake». Dank Werbung auf den sozialen Medien wird das Video auch in Übersee aufgerufen. In den USA ist die Verbreitung aber wegen der Facebook-Richtlinien inzwischen gestoppt.

Ziel des Songs sei es, mit Humor und ohne belehrend zu wirken, die Missstände in Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft aufzuzeigen, sagt Tufano, der für die Produktion einige tausend Franken ausgegeben hat. Der Mann in der Trump-Maske stehe aber nicht nur für den US-Präsidenten, sondern «für alle Trumps, welche Lügen und Betrügereien salonfähig machen und ihre Macht für eigene Vorlieben missbrauchen».

«Ich sehe das Video als Startschuss gegen die neoliberalistisch-nationalistischen Tendenzen, die es auch hier gibt», sagt Tufano. Insgeheim erhofft er sich, dass mithilfe des Videos eine Bewegung entstünde, welche all diesen Trumps auch in der Schweiz das Handwerk legte.