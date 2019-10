Am Montag um 12 Uhr startet in Olten eine freiwillige Suchaktion nach einem vermissten 30-jährigen Holländer namens Yorian: Gemäss einer Vermisstenanzeige, welche auf sozialen Medien kursiert, sei der Mann vergangene Woche zuletzt in Olten gesehen worden.

Berichten von «20 Minuten» und «Tagesanzeiger» zufolge, sei Yorian nach einem Aufenthalt in Deutschland vermutlich am 5. September in die Schweiz gereist. Wie die Schwester des Vermissten «20 Minuten» mitteilte, habe ein Freund das letzte Mal von ihm gehört, als er in Zürich war. Zusammen mit den Bergbahnen der Rigi habe die Familie des Vermissten seinen letzten bekannten Standort des Mannes feststellen können: Um 10.15 Uhr habe er dort ein Billet gelöst. Doch seit dem 6. September fehle jede Spur von ihm.